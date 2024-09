L’esercito degli studenti. Cancelli aperti per 103mila

Sono in totale 103mila, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, gli studenti che sono tornati sui banchi in provincia di Varese. Un numero che sale fino a quota 124mila contando anche le paritarie. Dopo che i più piccoli delle materne avevano già ripreso la scorsa settimana ieri mattina la campanella è tornata a suonare per tutti i "grandi", dalle primarie in su. Il momento di saluto ufficiale a Varese si è tenuto presso la scuola Settembrini, alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano. "Una mattina bellissima e gioiosa - ha detto - per arrivare qui ho attraversato tutta Varese e ho visto bambini, ragazzi di ogni età e genitori ed è un momento bellissimo: in bocca al lupo a tutti".

E poi ancora, guardando a cosa c’è di nuovo in questo anno scolastico 2024/2025: "La vita come diceva Pavese è sempre un ricominciare ed è bella proprio per questo. È un anno che porta tante novità anche per le superiori, il 4+2 e il percorso con gli Its. Chi inizia ora farà poi tanti anni importanti e formidabili". Carcano ha citato anche i numeri della forza lavoro impegnata nelle scuole varesine: si tratta di 13mila persone, di cui 10mila insegnanti, a cui si affianca il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Quindi i dati di Varese città diffusi dal Comune: sono 2.600 i bambini delle primarie, 1.800 quelli delle medie, circa 400 tra infanzia statale e comunale e 230 bimbi ai nidi. 38 le scuole varesine: 18 primarie, 6 scuole dell’infanzia statali e 3 comunali, 6 scuole medie e 5 nidi. Numeri a cui si sommano poi gli istituti superiori. Insieme alla ripresa delle lezioni sono ripartiti anche i servizi parascolastici forniti da Palazzo Estense. Nelle primarie ci sono 125 bambini iscritti al prescuola, 763 al doposcuola e 241 bimbi che utilizzano le mense. Con il nuovo anno inoltre è partita anche la sperimentazione in alcune scuole del potenziamento del pre e doposcuola, con orari ancora più estesi.

In totale tra le primarie Medea, l’infanzia Ronchetto Fè e Rodari e i nidi Scarabocchio e Costellazioni sono circa 140 i bambini iscritti ai servizi potenziati. A questi numeri si aggiungono i 350 alunni a cui viene garantita una assistenza speciale.