Lavori sulle linee. Cambia l’orario di alcuni treni

Attenzione all’orario dei treni lungo la linea Luino-Gallarate che da lunedì 8 sarà interessata da importanti lavori fino a marzo. Sempre dall’8, ma solo fino al 28 gennaio, sono previsti anche lavori sulla Luino-Cadenazzo, tra Luino e Pino Tronzano. Le modifiche sono state annunciate da Trenord e Tilo e sono piuttosto articolate. Dunque sulla linea Luino-Gallarate sono previsti per diversi treni un allungamento dei tempi di percorrenza di 5-20 minuti, a seconda della corsa. In alcuni casi è prevista la partenza anticipata, da Luino o da Gallarate, rispetto agli orari normalmente in vigore: il treno delle 5.34 per Milano Porta Garibaldi diretto partirà alle 5.26 anziché alle 5.34, il diretto delle 7.19 partirà invece alle 7.15.

Più rilevanti le modifiche fino al 28 gennaio per la linea da Luino verso il Canton Ticino e viceversa. Il treno 25361 da Cadenazzo (8.04) a Gallarate (9.35) sarà sostituito da un treno da Sesto Calende, usando la linea di solito riservata ai treni merci. Saranno soppressi i treni 25362 e 25366, cioè i Tilo da Luino a Cadenazzo in partenza alle 11.18 e 13.18 da Luino e i treni 25365 e 25369 da Cadenazzo a Luino delle 10.04 e 12.04 L’elenco completo delle modifiche è sul sito di Trenord.