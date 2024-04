Lavori completati al nuovo palazzetto dello sport: "Un gioiellino dal punto di vista architettonico"

I lavori sono stati completati: sabato alle 11 sarà inaugurato il nuovo palazzetto dello sport. A dare l’annuncio l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Maccabei: "È una costruzione innovativa dal punto di vista architettonico e ingegneristico, un gioiellino perfettamente integrato nel tessuto urbano, un biglietto da visita importante per chi giunge a Olgiate". La struttura ha una superficie totale di 1.950 mq, un campo di pallacanestro e pallavolo, tribune fisse e retrattili e una capienza di 336 posti a sedere (fino a 400 in piedi). Il blocco spogliatoi è dotato di due ingressi autonomi dall’esterno in diretta connessione con il parcheggio interno, mentre gli spogliatoi sono organizzati in quattro blocchi separati; al piano terra ci sono ulteriori spogliatoi e al primo piano una palestra, un bar e altri spazi per il pubblico che consentono di vedere il campo di gioco dall’alto. Ros.For.