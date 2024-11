Ladri scatenati: presi di mira, farmacie, bar e parrucchiere

Ladri in azione, bersaglio le farmacie dei comuni di Gazzada, Castronno e Caronno Varesino, un bar e un salone di parrucchiere a Varese. I malviventi hanno preso di mira quattro farmacie, una a Gazzada, due a Castronno, mentre in fumo il colpo a Caronno Varesino, messi un fuga dai residenti, svegliati dai rumori. Negli altri tre casi i ladri, una banda di tre uomini, immortalati dalle telecamere, sono invece andati a segno con le loro razzie, il bottino ieri era ancora da quantificare, ingenti i danni ai locali.

I carabinieri di Azzate, raccolte le denunce, hanno subito avviato indagini e sarebbero sulle loro tracce. Nella stessa notte a Varese, in Galleria Manzoni, nel centro città, vetrine in frantumi e ladri che hanno fatto irruzione in un bar e in un salone di parrucchiere. Secondo quanto ricostruito i malviventi dopo aver forzato la cassa, hanno rubato pochi euro, dal salone invece non avrebbero portato via nulla mentre hanno danneggiato i locali. Indagini in corso, mentre sale la preoccupazione tra commercianti e residenti.

R.F.