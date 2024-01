Ladri in abitazione: via gioielli e contanti

Ladri in azione alla periferia Est di Pavia, nella zona di viale Cremona, già di frequente presa di mira con incursioni sia in abitazioni che in esercizi commerciali. Nel pomeriggio di sabato è toccato a un appartamento in via Amendola, dove i padroni di casa appena rientrati hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia per avviare le indagini con il consueto sopralluogo. Erano circa le 19 e si erano assentati solo per un paio d’ore, dalle 17 circa, ma al rientro hanno subito notato la porta d’ingresso forzata e poi all’interno tutte le stanze a soqquadro. I ladri hanno alla fine trovato e rubato vari gioielli, per un valore non ancora quantificato, e anche dei soldi in contanti, poco meno di 500 euro. Sono quindi fuggiti senza essere notati da nessun vicino di casa ed erano certo già lontani quando il furto è stato scoperto. S.Z.