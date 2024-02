Irregolare senza patente. Denunciato ed espulso

Erano in servizio lungo le vie di accesso a Robecco sul Naviglio quando si sono imbattuti in una Fiat Tipo grigia. La pattuglia della polizia locale ha sottoposto a un normale controllo il veicolo e sono risultate delle sorprese: l’auto era sprovvista di copertura assicurativa in quanto scaduta da quattro mesi. Alla guida c’era un ragazzo extracomunitario. I controlli sono proseguiti nei suoi confronti e hanno fatto emergere ulteriori elementi. Il giovane era privo di regolare titolo di soggiorno per rimanere nel territorio nazionale. Era anche senza patente di guida. Nei suoi confronti si è aperto il procedimento che ha portato al sequestro del veicolo e alla denuncia della persona. Alla fine dell’iter burocratico è stato avviato quello per procedere all’espulsione. La polizia locale di Robecco ha avviato da tempo una serie di controlli volti a verificare la presenza della copertura assicurativa delle auto in circolazione. È accaduto spesso che gli automobilisti si siano messi alla guida con l’assicurazione scaduta confidando nell’assenza dei controlli.