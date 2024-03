Innovazione industriale. A Daverio si studia il futuro della manifattura

Un centro di competenza, ovvero sede di corsi di formazione, e di innovazione, per agevolare il trasferimento tecnologico. Un luogo che unisce istituzioni, università e aziende, per supportare il cambiamento delle imprese a partire dal territorio di Varese. Si chiama Smartt Valley ed è stato inaugurato ieri a Daverio in una superficie di circa 800 metri quadrati che in futuro potrà allargarsi fino a 5000 mq. Il progetto porta la firma della Fondazione Ergo: a illustrarlo ai presenti il presidente Gabriele Caragnano. "Noi amiamo il fare: qui dentro non abbiamo un’esposizione di macchinari e tecnologie ma abbiamo la collaborazione con i più importanti centri di ricerca globali. Vogliamo dare accesso alle competenze anche alle piccole medie imprese".

Il sindaco di Daverio Marco Colombo ha definito Smartt Valley "il più importante polo tecnologico scientifico dell’aerospaziale e del bianco". E poi ancora: "Grazie a voi le radici del nostro territorio troveranno nuova linfa". All’inaugurazione presenti tanti altri primi cittadini del varesotto, il presidente della Provincia Marco Magrini e anche il governatore lombardo Attilio Fontana.

"Questo centro va nella direzione che anche la Regione sta auspicando - ha sottolineato - l’obiettivo è da un lato sostenere la digitalizzazione e lo sviluppo delle aziende nel segno della sostenibilità e dall’altro lato sostenere la formazione che è sempre più fondamentale". Hanno portato il loro saluto anche il parlamentare europeo Carlo Fidanza e Andrea Bonfanti di Confindustria Varese, poi la visita nei laboratori.

L.C.