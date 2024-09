In bici insieme ai campioni. Torna Pedala con Saronni

Nel paese del tre volte campione del mondo Alfredo Binda, ovvero Cittiglio, la prossima domenica 8 settembre saranno protagonisti altri due iridati del ciclismo. Andrà infatti in scena la terza edizione di "Pedala con Giuseppe Saronni". In prima fila insieme proprio a Saronni, che trionfò nel 1982 a Goodwood, ci sarà anche Gianni Bugno, campione del mondo nel 1991 e nel 1992. Ma non saranno gli unici big presenti all’evento cicloturistico. Con loro anche il vincitore di un Giro d’Italia Roberto Visentini, Giovanbattista Baronchelli, Mario Beccia, i fedelissimi di Saronni quando gareggiava: Luciano Loro e Roberto Ceruti, il vincitore di una Tre Valli Varesine Giovanni Mantovani, Stefano Allocchio, Leonardo Natale, Giancarlo Casiraghi, Antonio Saronni, Pietro Tamiazzo, Renato Laghi, oltre ai numerosi ex professionisti varesini capitanati da Silvano Contini, Luigi Botteon, Mario Lanzafame, Ezio Moroni e dall’azzurro Gianluigi Carretta.

E poi un altro sportivo, fresco di medaglia: Gabriel Soares, che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto l’argento nel canottaggio. L’organizzazione tecnica è curata dalla Società Ciclistica Orinese per l’evento patrocinato dal Comune di Cittiglio che prevede una partecipazione massima di 200 concorrenti (per le iscrizioni ciclovarese2022@gmail.com). La manifestazione cicloturistica si svolgerà con la formula dell’andatura controllata con una macchina apripista a scandire il passo.

Ritrovo domenica alle 8 presso il FeStiAmo Park di Cittiglio, con partenza alle 9.20 per affrontare i 56 chilometri del tracciato disegnati passando da Cittiglio, Laveno Mombello, Reno di Leggiuno, Monvalle, Ispra, Ranco, Angera, Taino, Lentate, Osmate, Cadrezzate, Brebbia, Monvalle, Leggiuno, Sangiano, Caravate e nuovamente Cittiglio con l’arrivo previsto alle ore 12. Subito dopo la conclusione della pedalata ci sarà la premiazione da parte di Giuseppe Saronni e degli altri ex professionisti dei tre gruppi più numerosi.

È quindi previsto un pranzo con i campioni alle 13.30 presso il Ristorante La Bussola (per prenotazioni 0332 602291). Domenica sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Alfredo Binda a Cittiglio dalle ore 11 alle 17.