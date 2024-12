Il sito internet del Comune si rinnova grazie al bando Pnrr: nuovi servizi digitali per i cittadini

Il sito internet del Comune si rinnova. Grazie a un bando di finanziamento Pnrr, l’ente ha predisposto un progetto di adeguamento alle caratteristiche richieste dalle normative in vigore. I siti istituzionali di tutta la pubblica amministrazione, infatti, dovranno avere la stessa interfaccia e le stesse funzionalità.

Il passaggio dal vecchio sito internet al nuovo prevede la migrazione di dati e contenuti, in modo da dare continuità alle informazioni presenti e archiviate nel corso degli anni. Il passaggio non è esente da alcuni disguidi temporanei e pertanto certe funzionalità per qualche settimana potranno subire delle interruzioni. Gli uffici e l’amministrazione restano comunque a disposizione dei cittadini per indicazioni sulle procedure da adottare.

"Un passaggio delicato ma necessario che va nella direzione di adeguare i sistemi informatici alle richieste normative ma soprattutto vuole rendere efficienti i servizi rivolti al cittadino – dice Milo Manica (nella foto), assessore alla digitalizzazione e all’innovazione –. Procedure e tempistiche sono di per sé complesse, se offriamo strumenti agili a dipendenti comunali e cittadinanza ne beneficiano tutti in qualità del servizio".

Al termine dell’operazione di asseverazione del sito internet, sarà possibile utilizzare un’applicazione con diverse funzionalità “a portata di click“. Aggiornamenti nelle prime settimane del 2025. Accanto a questa operazione si sta provvedendo ad altre misure in fatto di digitalizzazione e informatizzazione delle pratiche.

"Puntiamo a migliorare gli strumenti a disposizione dei dipendenti e a ridurre le spese" aggiunge Giorgio Tosi, assessore al Bilancio. Un’ottimizzazione che consentirà di destinare le risorse risparmiate, conclude Tosi, "per altri interventi di spesa ordinaria migliorando ulteriori servizi per cittadini".