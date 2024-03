I danni della grandinata? Oltre 2 milioni

"Il 2023 per Gerenzano è stato il peggior anno dai bombardamenti avvenuti nel 1945 durante la seconda Guerra Mondiale". Sono le parole del sindaco Stefania Castagnoli (nella foto) che con una nota torna a parlare delle conseguenze della grandinata di luglio. "I danni subiti dal Comune di Gerenzano ammontano a più di 2 milioni di euro – esordisce il primo cittadino Castagnoli – e da agosto a febbraio abbiamo svolto e cantierato diversi interventi dal rifacimento della copertura del palazzo municipale, della biblioteca, dell’auditorium della scuola media e della segreteria". Il primo cittadino prosegue citando diversi interventi come la tinteggiatura della facciata, il taglio degli alberi che con il loro residuo vegetale ostruivano il canale (con ripiantumazione di nuove essenze) e la sostituzione di apparecchi di videosorveglianza e semafori. "Non siamo ancora a metà degli interventi: restano da sistemare ancora molti edifici comunali, in primis il centro anziani per circa 90.000 euro e il cimitero, totalmente distrutto, per 400.000 euro. Dovremo rifare anche l’impianto fotovoltaico alle elementari Clerici per oltre 250.000 euro".

Infine una nota di amarezza: "Ringrazio la stragrande maggioranza dei gerenzanesi che ha ben compreso la situazione drammatica che la mia Amministrazione ha dovuto affrontare. E siccome conosco bene l’impegno che tutto il mio gruppo sta mettendo per superare questa situazione, non posso tacere il mio dispiacere nel notare come ci sia un piccolo gruppo di cittadini che alimenta sterili polemiche". Sara Giudici