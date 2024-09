Varese, nell’ex scuola chiusa da anni apre il grande hub dei laboratori: 600 corsi per i cittadini

Varese – Una scuola chiusa da anni riapre a Varese, con una funzione che sarà nuovamente dedicata alla formazione, anche se nelle sue aule non ci saranno più bambini ma adulti. La ex Montessori di via Maggiora, situata nel rione di Calcinate del Pesce, ha riaperto le porte nella nuova veste di hub di Varese Corsi. ieri mattina il taglio del nastro con degli ospiti speciali: i piccoli vicini della scuola materna. “Finalmente non saremo più soli nel quartiere”, hanno detto insieme alle maestre, mostrando i disegni che raffigurano i corsi che vorrebbero frequentare loro. La fantasia non manca, con tanto di nuovi spunti subito colti dagli organizzatori, dalla danza classica a un corso per “mandare via i mostri”. Proposte che potranno aggiungersi al lungo elenco di 600 corsi in programma per la stagione autunnale e invernale, suddivisi in 13 diverse categorie, con le prime lezioni partite proprio nelle scorse ore. Saranno 72 i corsi che prenderanno il via solo questa settimana in tutta la città, tra cui alcuni proprio nella sede hub di Calcinate.

Dopo gli interventi di riqualificazione eseguiti dal Comune di Varese, con la nuova pavimentazione e i lavori di tinteggiatura per un importo di circa 180mila euro, sono stati i gestori a preparare al meglio gli spazi per l’arrivo dei primi iscritti. A disposizione ci sono cinque aule corsi attrezzate per ospitare tutte le varie tipologie, dai laboratori di pittura a lingue straniere e informatica. Quindi una grande palestra per i corsi legati alla motricità, come ha spiegato uno degli organizzatori di Varese Corsi, Francesco Paini. “Abbiamo anche degli spazi esterni che potranno essere utilizzati dagli insegnanti, tra cui un anfiteatro”.

A tagliare il nastro per il Comune la vicesindaca Ivana Perusin e l’assessore alla cultura Enzo Laforgia, che hanno sottolineato il significato di restituire uno spazio pubblico al quartiere e alla città intera. In totale sono più di 200 gli insegnanti reclutati da Varese Corsi, con 56 sedi diffuse in tutta la città e la collaborazione con una trentina di partner del territorio.