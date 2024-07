Gallarate torna a casa: pronta la nuova pista di atletica

Gallarate (Varese) – Inaugurata nei giorni scorsi la nuova pista d’atletica a Gallarate allo stadio Azzurri d’Italia. Un momento atteso da parte degli atleti che sono tornati nella loro "casa". "Questa pista rappresenta il nostro impegno nel promuovere lo sport e il benessere della comunità - ha dichiarato il sindaco Andrea Cassani, sottolineando l’importanza dell’investimento per la città – siamo contenti che l’Atletica Gallarate abbia ora a disposizione una pista e un impianto degni del suo nome e dei suoi risultati".

Quindi è intervenuto Gianni Mauri, presidente Fidal Lombardia che ha detto: "Una pista di atletica è un presidio educativo dove i ragazzi si formano con l’aiuto di allenatori e genitori. L’invito che faccio agli atleti è di continuare con impegno nell’accrescere la passione verso l’atletica leggera e faccio i complimenti a chi ha reso possibile l’attuazione dei lavori alla pista". Soddisfazione ha espresso Mauro Manzetti, presidente Atletica Gallarate che ha ringraziato il sindaco per l’impegno e la vicinanza alla società nella realizzazione della struttura, ha sottolineato: "Per noi è importante tornare a casa nostra". Soddisfatta del risultato anche l’assessore allo Sport Claudia Mazzetti: "Il nuovo impianto rappresenta un incentivo per avvicinare i giovani al mondo dell’atletica".

Presenti al taglio del nastro Vittoria Fontana, velocista gallaratese, che ha cominciato a praticare l’atletica proprio con la società di Gallarate e Ludovica Tomasoni, digital ambassador delle Olimpiadi Milano- Cortina. L’intervento di restyling dell’impianto, finanziato complessivamente con un milione di euro di fondi del Pnrr, ha compreso il rifacimento del campo in erba sintetica, la sistemazione delle tribune e la nuova pista, anello a 6 corsie colorate d’azzurro. In città proseguono intanto i lavori per realizzare la "cittadella dello sport", progetto finanziato con il Pnrr per un importo di circa 1,5 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di un campo da calcetto, un campo da basket, la club house con annessi spogliatoi e un’area ludica che farà raddoppiare il Parco delle Azalee, opere importanti per il rilancio del settore sportivo. Nel frattempo la nuova pista azzurra è pronta ad accogliere gli atleti per allenamenti e gare.