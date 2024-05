Frontaliere precipita da una benna: è in gravi condizioni a Locarno

Varese – Grave incidente sul lavoro in Canton Ticino: un operaio di 39 anni, residente in provincia di Varese, è rimasto vittima di un infortunio. È accaduto ieri mattina intorno alle 11 in via alla Bolla nella frazione Riazzino, nel comune di Lavertezzo, nel Locarnese. Secondo una prima ricostruzione l’operaio si trovava su una benna, a un’altezza di circa 6 metri, impegnato a trasferire un macchinario, all’improvviso per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto, violento l’impatto a terra. Immediato l’allarme con la richiesta di soccorso, sul posto, nell’area dove sono attive due aziende appartenenti alla stessa proprietà, una nel ramo punzonatura di lamiere, l’altra specializzata in meccanica di precisione e montaggi, oltre agli agenti della Polizia cantonale per i rilievi, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva) che dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato il trentanovenne, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale dove è stato ricoverato.

Ha subito un trauma da schiacciamento e varie ferite. Saranno le indagini a fare chiarezza sulle cause e ad accertare le responsabilità dell’accaduto. L’operaio, vittima ieri nel locarnese del grave infortunio sul lavoro, è uno dei tanti frontalieri che dal varesotto ogni giorno varcano il confine con la Svizzera per raggiungere il posto di lavoro. Sono circa 30mila in provincia di Varese, 3000 a Varese. Più di 30mila nel Comasco. Da alcuni mesi è acceso il dibattito che riguarda la nuova tassa sulla salute, approvata dal Governo. Cgil, Cisl e Uil ne chiedono l’abrogazione. Sabato 25 maggio alle 9,30 in piazzale Einaudi a Como davanti al Palazzo di Regione Lombardia la manifestazione dei lavoratori frontalieri organizzata dai sindacati contro la tassa sulla salute.