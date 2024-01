Fondo anoressia: "Ambulatori da conservare"

"Il Governo Meloni ha azzerato il fondo per il contrasto ai disturbi dell’alimentazione, molti malati e le loro famiglie rischiano di rimanere senza un servizio di cura essenziale. Chiediamo che Regione Lombardia solleciti il Governo affinché tali risorse vengano immediatamente ripristinate". Così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva, primo firmatario di una mozione presentata in Regione, e l’onorevole Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. "I 25 milioni di euro stanziati nel 2021 - proseguono i due esponenti varesini - hanno contribuito in questi anni all’apertura di una rete nazionale di ambulatori nei quali migliaia di pazienti affetti da anoressia e bulimia hanno trovato cure e conforto. Sono 126 i centri censiti a livello nazionale dedicati alla cura dei Dna, di cui 15 in Lombardia. Tali malattie sono la seconda causa di morte tra i giovani, dopo gli incidenti stradali".

La mozione di Licata chiede alla Regione di intervenire con il Governo per evitare la chiusura degli ambulatori dedicati. "Nessuno stop ai progetti - ha commentato l’assessore regionale Guido Bertolaso - per il 2024 sono a disposizione 6 milioni di euro".

L.C.