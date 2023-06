Festa dell’oratorio, che successo! Gran finale con i fuochi d’artificio

Da oltre una settimana l’Oratorio di Busto Garolfo si è trasformato in un oceano di magliette gialle. All’opera quasi duecento persone per quello che è l’evento più importante dell’anno in termini numerici, per la Parrocchia bustese. Festa te che Festo io è la kermesse che porta in via Mazzini migliaia di persone provenienti da tutto il territorio. Cucina, divertimento e musica sono gli ingredienti principali di una festa che da oltre un decennio non conosce fallimenti e che ha chiuso i battenti solo nel periodo della pandemia da Sars-Cov19. Sul grande palco nel cortile interno, musica per tutti i gusti e tutte le età mentre dalle attrezzatissime cucine si sfornano centinaia di piatti ogni sera. Una macchina perfettamente rodata e organizzata che basa il proprio successo sulla disponibilità di un esercito di volontari giovani e meno giovani. Un successo che vedrà il suo epilogo domani sera con lo spettacolo pirotecnico. Un grande impegno per tutti che servirà per affrontare il prossimo inverno con una maggiore serenità, spiegano dall’organizzazione, potendo contare su qualche garanzia economica in più. Durerà invece solo una settimana il periodo di riposo per i più giovani. Tra poco più di otto giorni aprirà i battenti l’Oratorio estivo. "Tu per tutti" sarà lo slogan dell’edizione 2023; ai blocchi di partenza qualcosa come seicento ragazzi a cui si uniranno una cinquantina di supporters adulti per assolvere gli incarichi più delicati. Per cinque settimane dalla mattina fino al tardo pomeriggio nei tre Oratori della Parrocchia sarà un tripudio di giovanissimi che dopo tanti mesi tra i banchi di scuola non vedono l’ora di divertirsi per tutta l’estate.

Paolo Mattelli