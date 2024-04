Dopo Magenta tocca a Marcallo. Villa occupata dagli abusivi. Scattano denuncia e sgombero

Un’altra villetta occupata abusivamente. Dopo Magenta, questa volta succede a Marcallo con Casone. Si tratta di un’abitazione situata all’ingresso del paese, in via Meucci, appena dopo la rotonda che separa Marcallo da Magenta sulla strada statale 11. Una bella villetta a un piano, forse non abitata da un po’. Il cancello di ingresso è semi aperto, nessun nome sul campanello, erbacce, ma ci sono i chiari segni che qualcuno ci vive. Panni stesi, arnesi che evidenziano il passaggio delle persone. Pochi i vicini di casa che li conoscono. La villetta si trova in una posizione isolata, anche se molto trafficata poiché si affaccia lungo la strada che collega Marcallo a Magenta. La proprietà, appena venuta a conoscenza dell’occupazione, ha presentato denuncia ai carabinieri ed è stato avviato l’iter per arrivare alla liberazione dell’immobile.

Una situazione pressoché identica a quella che si è registrata in via Del Carso a Magenta dove ci si trova ad un punto di attesa. Nei prossimi giorni dovrebbe essere fissata la data di arrivo dell’ufficial giudiziario e così accadrà in via Meucci. A Marcallo con Casone lo scorso anno sono stati effettuati due sgomberi di altrettante abitazioni occupate da famiglie di etnia Rom. Una in via Cavour nell’abitato di Casone, alla fine del mese di agosto, e l’altra in via Grandi, poco prima. I primi si sono diretti verso Magenta, dopo essere rimasti senza casa perché anche i parenti non li potevano più aiutare. Ma sul fatto che qualcuno dopo aver lasciato via Grandi abbia occupato un’altra casa, non c’è certezza. "Appena ho saputo che era stata occupata una villetta ho inviato subito sul posto la Polizia locale – ha commentato il sindaco di Marcallo Marina Roma – Naturalmente adesso l’iter sta seguendo il suo corso auspicando che tutto possa concludersi nel breve termine".