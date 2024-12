Dono speciale: pc rigenerati dagli studenti

È un’iniziativa speciale quella in programma domani nella sede di Magnago di Promos Cfp. Gli studenti doneranno computer e dispositivi informatici ricondizionati ai cittadini che in questi giorni ne hanno fatto richiesta. L’appuntamento con la loro “giornata del riuso” è dalle 10 alle 14. Il progetto offre agli studenti l’opportunità di applicare le loro competenze tecniche acquisite durante le lezioni a beneficio della comunità. I dispositivi, che includono computer, tablet e altri strumenti digitali ,sono stati accuratamente ricondizionati dagli studenti sotto la guida dell’insegnante Massimiliano De Cinque, il “digital sherpa” di Olgiate Olona, da decenni impegnato nel recupero e rigenerazione di apparecchi informatici altrimenti destinati alle discariche che poi sono donati a chi ne ha bisogno. La sua esperienza è stata trasferita ai ragazzi che con entusiasmo hanno partecipato al progetto.

"Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto dai nostri studenti – commenta Lorenza Massara, direttrice della scuola Promos –. Questa iniziativa non solo aiuta a ridurre i rifiuti elettronici, ma fornisce anche risorse preziose a chi ne ha bisogno, migliorando l’accesso alla tecnologia nella nostra comunità". E da Promos Cfp arriva l’invito a tutti i cittadini a partecipare e a sostenere questa iniziativa, che rappresenta un esempio concreto di come l’educazione e la tecnologia possano collaborare per creare un futuro più sostenibile e inclusivo. Il riuso non solo salvaguarda l’ambiente, ma stimola la solidarietà e la condivisione delle risorse per il bene comune attraverso la coesione sociale e il valore del dono.

R.F.