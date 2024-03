"Donatori in calo. Servono volontari"

Donazioni e donatori restano abbastanza stabili sul territorio, anche se si registra un leggero calo. I numeri che fotografano la donazione di sangue e plasma nel 2023 sono stati presentati durante l’assemblea dell’Avis provinciale di Varese, che si è svolta al Maga di Gallarate. A condurre i lavori la presidente Paola Cozzi, scelta dal Consiglio direttivo per prendere il testimone da Luca Basile, che ha concluso il proprio mandato dopo tre anni.

"Il gesto dei nostri donatori è un gesto di altruismo insostituibile, che salva vite e aiuta persone malate ad affrontare la malattia – ha detto Cozzi – Purtroppo registriamo il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione anche tra i donatori e abbiamo bisogno che sempre nuove persone si avvicinino alla donazione, ma anche di persone disposte a impegnarsi all’interno delle nostre Avis per garantire che la vita associativa vada avanti". L’Avis provinciale riunisce le 42 Avis comunali di zona. Nel complesso lo scorso anno i nuovi donatori sono stati 2.054, mentre i donatori attivi (al netto di chi ha smesso di donare) a fine 2023 erano 23.993: 76 in meno rispetto a fine 2022. Un leggero calo si registra anche per quanto riguarda il numero di sacche donate, che si attesta a 40.830.

Lorenzo Crespi