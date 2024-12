Domani la festa dei vigili del fuoco

Appuntamento domani con l’ iniziativa natalizia di solidarietà dell’associazione nazionale vigili del fuoco a supporto degli assistiti delle tante associazioni di volontariato del territorio. L’evento si svolgerà alle 14,30 alla palestra della scuola in via San Carlo. Una tradizione che si rinnova da 36 anni per rendere il Natale più sereno a tanti bambini e a tante famiglie in difficoltà, con il dono di pacchi di generi alimentari, giocattoli, vestiario. Una festa in serenità durante la quale sarà possibile vedere gli operatori in azione: il gruppo Saf dei vigili del fuoco darà prova delle tecniche di intervento e sarà possibile visionare i mezzi, anche quelli storici. Non mancherà il percorso dell’accademia dei mini pompieri, dedicato ai più piccoli che riceveranno anche il loro attestato. Saranno presenti oltre 40 associazioni di volontariato con i loro assistiti, più di mille persone. Ros.For.