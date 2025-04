Entra nel cinema non paga e picchia chi tenta di fermarlo

Arresto convalidato per il giovane marocchino, maggiorenne da un mese, che, ubriaco, è stato protagonista di una serata violenta. Scarcerato, dopo una notte dietro le sbarre, nei suoi confronti il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fino al processo. Il diciottenne, domiciliato a Milano a casa di uno zio, si è presentato al cinema di via Bernascone e senza comprare il biglietto ha tentato di raggiungere una sala. All’invito del personale ad uscire, per tutta risposta ha aggredito il responsabile del locale (cinque giorni di prognosi) e gli agenti della Volante intervenuti che l’hanno alla fine arrestato.