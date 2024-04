Elisa Albano, ingegnere elettronico e docente di Telecomunicazioni dell’ISIS Bernocchi di Legnano, ha raccontato le sue esperienze come docente orientatore: "Le famiglie pensano che informatica, ingegneria e telecomunicazioni siano ambiti prettamente maschili - ha detto -. La difficoltà sta nel convincere i genitori ma anche i ragazzi che non è così. Io ho affrontato la facoltà universitaria con passione, e non ho incontrato disparità con gli studenti maschi. Anche nel lavoro sono sono stata sostenuta. Dobbiamo lavorare per un cambiamento culturale. Oggi nelle classi di meccatronica abbiamo da zero a 1 studentessa, in quelle informatiche sono il 10%, al liceo delle scienze applicate arriviamo al 30% di ragazze". Le conclusioni dell’incontri le ha tratte Silvia Testi, psicologa: "Lo stereotipo è una trappola cognitiva che tutti dobbiamo combattere". S.V.