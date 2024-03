Degenera una lite fra vicini di condominio. Aggrediti anche alcuni agenti della Polizia

Violenta lite tra vicini di casa all’alba, è accaduto ieri a Gallarate, in via Cesare Battisti, in uno dei palazzi che si affacciano sulla via. E per riportare la calma tra animi decisamente troppo accesi, che non avevano nessuna intenzione di "spegnersi" come avrebbe suggerito il buon senso, sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di stato, intervento in forze, alla fine ben 4 volanti. Sul posto anche un’ambulanza perché la situazione faceva temere possibili conseguenze fisiche per i litiganti. La vicenda ieri era ancora oggetto di ricostruzione da parte della Polizia, da chiarire i motivi, che sarebbero futili ma tali da scatenare la lite tra vicini di casa tra i quali pare i dissidi non siano nuovi anche in ragione di una vecchia ruggine. Ma ieri la situazione è andata fuori controllo ed è scattata la chiamata al 112. Ma la lite furibonda è continuata, anzi gli agenti sarebbero stati aggrediti da uno dei litiganti. A quel punto sono arrivate in rinforzo dei colleghi gallaratesi le Volanti di Busto Arsizio. Non senza difficoltà le persone coinvolte sono state calmate e tutte identificate. La vicenda è ancora da chiarire, ma chi ha aggredito i poliziotti rischia una denuncia per resistenza. R.F.