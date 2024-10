Dalla pigiatura alla sfilata dei carri. Con la prima Festa dell’uva spazio ai piccoli produttori locali

Tutto pronto in città per la prima edizione della Festa dell’uva in programma oggi a Gallarate, per l’intera giornata. La manifestazione avrà inizio alle 10 con la pigiatura dell’uva, come si faceva una volta, e saranno coinvolti i bambini. Quindi il percorso di degustazione con i prodotti di tanti operatori del settore, la sfilata dei carri allegorici con partenza alle 14,30 da Palazzo Broletto, momenti didattici con l’esposizione dei mezzi agricoli e con laboratori tematici, merenda contadina per i più piccoli. Ci sarà anche la possibilità di pranzare e cenare all’aperto, la festa si concluderà con musica e balli country.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è promuovere l’enogastronomia, un’eccellenza italiana, e avvicinare i bambini alle tradizioni agricole. L’evento legato alla vendemmia è stato annunciato nei giorni scorsi da un’enorme volto di Bacco collocato in piazza Libertà, una presenza che ha incuriosito e divertito i cittadini. Oggi la festa per l’intera giornata con l’attesa sfilata dei carri allegorici per le vie del centro.

"È un’iniziativa ambiziosa che mai era stata realizzata prima a Gallarate: ci auguriamo un’adesione massiccia", ha detto il sindaco Andrea Cassani presentando nei giorni scorsi la festa. Il vicesindaco e assessore al Commercio Rocco Longobardi, presidente del Duc, ha invece sottolineato il coinvolgimento delle realtà del settore presenti in città e di numerosi locali, adesione che aumenterà l’offerta di enogastronomia e i punti di aggregazione in questa giornata davvero speciale. Per i visitatori, sarà possibile parcheggiare al Seprio Park a una tariffa speciale di un euro per l’intera giornata.

Rosella Formenti