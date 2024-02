Contributi alle piccole e medie imprese: bando prorogato di un mese

Una proroga che interessa le piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato: scade il 29 febbraio il termine per partecipare al bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le attività che si trovano nel territorio del Distretto Urbano del Commercio, prima fissato al 31 gennaio. Si tratta della seconda edizione del bando già pubblicato nello scorso mese di giugno: a disposizione delle imprese l’importo complessivo di 100 mila euro finanziati dalla Regione. "Stiamo facendo il massimo sforzo per rendere disponibili i fondi del bando regionale alle attività all’interno del perimetro del Distretto – dice Manuela Maffioli , vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico – quindi invito coloro che hanno in corso o stanno programmando interventi di ristrutturazione o nuove aperture a prendere visione dei criteri del bando e ad approfittare di questa occasione". Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile totale, fino a un massimo per ciascun operatore pari a 5mila euro, l’investimento minimo ammissibile è mille euro. I fondi sono destinati a investimenti per i seguenti interventi: riqualificazione e ammodernamento a favore di innovazione e sostenibilità, avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, o subentro di un nuovo titolare. R.F.