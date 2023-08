Escursionista si perde e cade dal sentiero: recuperato e salvato dal Soccorso alpino

Castelvaccana (Varese), 9 agosto 2023 – Superlavoro in questi giorni per gli uomini del soccorso alpino, Areu e Cnsas sulle montagne lombarde

Oggi pomeriggio un escursionista di circa 50 anni si è perso ed è caduto in un dirupo riportando diverse ferite a Castelveccana, in provincia di Varese, ma è stato recuperato e tratto in salvo dagli uomini della stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

L'uomo, che stava salendo dalla località Pianeggi a Cuvignone, ha perso la strada e mentre tentava di ritrovarla è ruzzolato dal sentiero delle Coste per una decina di metri. Nella caduta ha riportato vari traumi, così ha deciso di chiedere aiuto.

Dopo l'allertamento e la comunicazione delle coordinate da parte della centrale sono partiti subito i soccorritori, tra cui un medico e un infermiere del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L'escursionista è stato individuato da una squadra e raggiunto sul posto; valutato nella parte sanitaria, è stato imbarellato e recuperato con il verricello dall'elisoccorso di Milano di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, infine è stato trasportato in ospedale.