Cade dalla scala e finisce in ospedale

OLEVANO LOMELLINA (Pavia)

È precipitato da un’altezza di circa tre metri, scivolando da una scala. Un operaio di 30 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro, nel tardo pomeriggio di domenica, in un impianto di biomasse a Olevano Lomellina. Nella caduta al suolo il giovane operaio è per fortuna riuscito a mantenersi in equilibrio atterrando sulle gambe, evitando così conseguenze più gravi per l’impatto di altri punti del corpo più a rischio per danni anche maggiori come testa o schiena, ma procurandosi comunque un serio infortunio all’arto inferiore, in particolare alla caviglia, per una prognosi che deve ancora essere stabilita con precisione dopo gli approfondimenti clinici. I soccorsi inviati sul posto dalla centrale operativa Areu hanno trasportato il 30enne con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano e gli ispettori dell’Ats di Pavia, competenti per gli infortuni sul lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.