Busto Arsizio dà l’ultimo saluto alla sua “Bumbasina”: oggi i funerali di Piera Moroni

Busto Arsizio (Varese) – La città ha perso la sua “Bumbasina”, la maschera bustocca, consorte del Tarlisu, simbolo della tradizione tessile e della storia bustese, la coppia sfilava durante il Carnevale regalando gioia e simpatia. Oggi pomeriggio alle 15,15 nella chiesa di San Michele l’ultimo abbraccio a Piera Moroni, deceduta nella notte tra giovedì e venerdì, dopo una lunga malattia. Aveva 75 anni, dal 2018 era la “Bumbasina”, dopo la scomparsa improvvisa di Jenny Castiglioni, ma quest’anno le condizioni di salute non le avevano consentito di partecipare alla sfilata, accanto al Tarlisu e alla “figlia” la Fudreta.

Profondo il cordoglio in città per la sua scomparsa, tanti i messaggi a lei dedicati, dalle associazioni, la Famiglia Bustocca, la Famiglia Sinaghina, la Federcasalinghe, dagli amici e dai bustocchi che oggi pomeriggio le daranno l’ultimo abbraccio. Commosse le parole di Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alla Cultura: “La Piera mi era arrivata subito dritta al cuore, con la sue discrezione, la sua umiltà, la sua dolcezza, la sua allegria, la sua generosità. Busto perde non solo la grande interprete di uno dei suoi simboli principali ma anche una cittadina esemplare, una donna speciale”. Oggi alle 15,15 i funerali nella chiesa di San Michele.