Busto allarga la zona pedonale. Vie Cavallotti, Porta e Bramante: pavimento in porfido e dehors

L’intervento era stato annunciato mesi fa, ora dal progetto sulla carta, che allargherà la zona pedonale del centro, si passa alla sua realizzazione. Prenderanno il via domani i lavori di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle vie Cavallotti, Bramante e Porta, l’intero sistema delle tre vie sarà trasformato in zona a traffico limitato. Il progetto, che ha ottenuto dalla Regione un finanziamento tramite il bando “Sviluppo dei distretti del commercio 2022– 2024” pari alla metà del costo totale di 864mila euro, ha lo scopo di valorizzare l’identità e l’attrattività dell’area, nel cuore del centro storico, e favorire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Per via Cavallotti l’intervento prevede la totale riqualificazione della via con la rimozione dell’asfalto su strada e marciapiedi, la realizzazione di pavimentazione complanare in pietra naturale (cubetti di porfido), nuove sedute e spazi per déhors e rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Lo stesso intervento riguarderà via Bramante, mentre per via Porta, oltre alla nuova pavimentazione si interverrà con il verde, diventando la strada la naturale prosecuzione di via Cavallotti in termini di attrattività e fruibilità.

In occasione dei lavori saranno istituiti questi provvedimenti viabilistici: il divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, e di sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Cavallotti, nel tratto tra corso Europa e via Bramante; il divieto di transito in via Bramante, eccetto residenti e autorizzati, nel tratto da via Roma/Travelli a piazza santa Maria; il doppio senso di marcia in via Bramante, da via Roma/Travelli a piazza santa Maria (per residenti e autorizzati). I tempi previsti per i lavori sono i seguenti: via Cavallotti dal 3 giugno al 29 agosto, via Porta dal 29 agosto al 26 settembre, via Bramante dal 27 settembre all’8 novembre.