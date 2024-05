Buona la quinta, venduto l’impianto del nuoto

Dopo le prime quattro aste fallite, c’è finalmente un compratore per la piscina di via De Gasperi, chiusa dal 31 luglio 2017 per la mancanza di certificazioni e documenti di agibilità strutturali. Allora la proprietà aveva deciso di non affrontare l’ingente investimento necessario all’adeguamento. Dislocata su due piani tra piscina e palestra, la struttura nella perizia del giugno 2023 disposta dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Milano aveva indicato come prezzo base per l’asta 885mila euro, tenendo conto delle riduzione di valore per l’assenza di garanzia per vizi e per le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e catastale che andranno sostenute. A quel prezzo era stata data una prima “sforbiciata” a ottobre, con la seconda asta partita da una base di 708mila euro; ulteriore “sconto” al terzo tentativo di dicembre, con partenza da 566.400. Ultimo taglio a febbraio 2024, con un prezzo base di 453.120 euro. Ora è riuscito il quinto tentativo d’incanto: prezzo base di 362.500 euro e offerte possibili da una cifra minima di 271.875. Importo di aggiudicazione e nuova proprietà non sono ancora noti. Si vocifera di un commercialista di Barbaiana che intende realizzare un poliambulatorio.