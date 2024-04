Bicipace, la 40ª edizione omaggia Alfonsina Strada

Il 26 maggio si terrà la 40esima edizione della Bicipace. Una data importante, anche alla luce dei drammatici scenari geopolitici. Nell’attesa, il comitato organizzatore ha messo in calendario un incontro pubblico che coniuga la bicicletta, la determinazione femminile e la lotta al pregiudizio. Venerdì 12 aprile verrà presentato il libro "Alfonsina e la strada", di Simona Baldelli (Sellerio, 2021). In tempi in cui (nemmeno lontanamente) si discuteva di parità di genere, Alfonsa Rosa Maria Morini (da coniugata Alfonsina Strada) partecipò al Giro d’Italia: era il 1924, unica donna tra i novanta uomini che affrontarono un percorso di oltre 3.000 chilometri.

A cento anni dalla sua storica impresa, Bicipace vuole ricordare colei che fu una pioniera della parità tra uomini e donne nello sport. Appuntamento alle 21, alla villa Rusconi di via Roma. La serata nasce in collaborazione con la biblioteca e il patrocinio del Comune. Sarà presente l’autrice e modererà Lucia Garavaglia di Auser Filo Rosa. Interverrà Andrea Satta, cantante dei Tetes de Bois. S.V.