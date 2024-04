Benedizione delle moto, rispettata la tradizione

Sono stati un centinaio i centauri che hanno partecipato alla Motobenedizione organizzata, per la prima volta in piazza San Francesco, dal Motoclub Saronno. Si tratta di un appuntamento tradizionale per il comprensorio che ha cambiato location a causa del maxi cantiere in corso in piazza Libertà. Ampio, come sempre, lo spettro delle motociclette presenti, dalle supersportive aggressive, ad alcune moto da rally in stile Parigi-Dakar fino alle immancabili e scintillanti custom come Harley-Davidson e Yamaha Dragstar, senza escludere i modelli più storici come una Ariel e Moto Marini 3 e mezzo. Super collaudato il programma che ha proposto la messa, seguita dalla benedizione con gran finale un lungo corteo di due ruote che hanno lasciato a bocca aperta gli appassionati e i passanti.

Sara Giudici