Va al bar e paga con banconote da 50 euro. Ma sono false: denunciato

Busto Arsizio (Varese) – Fa la spesa con banconote false, il cinquantenne,pregiudicato, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio. Sabato scorso la Volante è stata chiamata dal gestore di un bar che si era accorto che un occasionale cliente, in tre occasioni, aveva pagato consumazioni o si era fatto cambiare del denaro utilizzando altrettante banconote da 50 euro poi risultate false.

Una rapida ricerca dell’uomo ha permesso ai poliziotti di identificarlo come un cinquantenne italiano residente in città, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, localizzarlo e sottoporlo a perquisizione. È stato così trovato in possesso di altre otto banconote da 50 euro ugualmente false – falsificazione eseguita a regola d’arte e perfettamente in grado di ingannare chi le avesse ricevute - oltre che di un taglierino. Il pregiudicato è stato denunciato per la detenzione e l’aver speso delle banconote contraffate e il possesso ingiustificato del cutter.