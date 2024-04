Lezione di onestà a 5 anni: trova 850 euro in una busta e li riconsegna al proprietario

Saronno (Varese) – Nonna e nipotino ritrovano una busta con 850 euro al parco e con l’aiuto della polizia locale li restituiscono al legittimo proprietario il denaro. Una bella storia che si è conclusa bene per tutti i protagonisti: chi ha perso il denaro che l’ha ritrovato, nonna e nipotino hanno ottenuto il doppio della ricompensa prevista dalla legge ma un bel finale per la comunità ha avuto una bella lezione di vita sul senso civico e la correttezza. Ed in effetto sembra una vicenda d’altri tempi che ricorda un po’ i racconti mensili del libro Cuore. A raccontare l’accaduto proprio il comando di piazza Repubblica che spera possa essere un bell’esempio per tutta la città.

Tutto è iniziato settimana scorsa in via Marx dove è arrivata una pattuglia della polizia locale in risposta alla chiamata di una saronnese. La donna ha spiegato che il nipote di 5 anni aveva trovato una busta. L’ha portata alla nonna che aprendola ha trovato 850 euro in contanti. Gli agenti hanno preso in consegna il denaro e l’hanno affidato all’ufficio oggetti rinvenuti. Con un’indagine ad hoc in poche settimane i vigili sono risaliti al proprietario del denaro. E’ stato contatto ed ha provato che i contanti erano effettivamente suoi.

Così i vigili gli hanno restituito busta e banconote. Colpito dalla storia del ritrovamento il saronnese ha deciso di raddoppiare la ricompensa prevista per legge per il piccolo Alessandro che non solo ha dimostrato un grande spirito di osservazione ma ha anche deciso di restituire il denaro con la nonna. Giovedì pomeriggio Alessandro e la nonna si sono recati in comando dove oltre alla ricompensa hanno ricevuto il plauso del comandante Claudio Borsani per il senso civico dimostrato.