BA Estate, si riparte. In quattro mesi 130 eventi

C’è solo da sperare che la situazione meterologica migliori, per godere delle tante iniziative programmate: 130 eventi nel calendario del BA Estate coordinato dall’amministrazione comunale, 40 le associazioni coinvolte. Oltre alle iniziative culturali e sportive, serate di musica e intrattenimento, eventi sociali ed educativi, appuntamenti istituzionali, con la collaborazione e il coinvolgimento indispensabile di associazioni ed enti. Da sottolineare la partnership con Ascom, Comitato commercianti centro cittadino, Distretto del commercio, Associazione commercianti Sacconago: come sempre Busto Estate avrà anche l’obiettivo di supportare il tessuto commerciale cittadino. La rassegna è sostenuta dallo sponsor storico Paglini Store, da trent’anni a fianco del Comune.

Molti gli spazi interessati dagli eventi sia in centro sia in periferia, soprattutto le piazze, in particolare Vittorio Emanuele II, faranno da sfondo alle iniziative. "BA Estate ha un’offerta che riempie tutta la settimana, con il giovedì dello shopping che resta il fulcro, accontenterà tutti i gusti e tutte le età" sottolinea l’assessore alla Cultura e vicesindaco Manuela Maffioli. Nel calendario ha una parte significativa la cultura, con gli appuntamenti dedicati alla letteratura il martedì in Biblioteca, alla musica il venerdì e al cinema il sabato, secondo lo schema collaudato gli anni scorsi con la rassegna BA Cultura per l’estate. Non manca l’intrattenimento nelle serate del giovedì con musica ed esibizioni di ballo a cui potrà partecipare il pubblico. Anche lo sport avrà una parte importante, come i progetti sociali.

In distribuzione l’opuscolo con il programma. Tra i primi appuntamenti, lo spettacolo di cabaret/concerto “Ciao Nanni” in memoria di Nanni Svampa, in scena domani alle 21 in sala Pro Busto. L’evento fa parte della 18ª edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri, diretto da Francesco Pellicini, che è stato allievo di Nanni Svampa. Lo spettacolo ripercorre l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi, di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario. Lo schema è quello del teatro canzone: una chitarra (Paolo Pellicini, chitarrista di Roberto Brivio e storica spalla di Francesco), una fisarmonica (Fazio Armellini), un leggio e la voglia di raccontare un patrimonio culturale di grandissimo valore. Ingresso libero e gratuito.