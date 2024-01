Area cani, un mistero da sei mesi. Interrogazione in Consiglio comunale

Area cani? Massimo Cozzi chiede lumi alla giunta Colombo. Con la presentazione di un’interpellanza, in discussione nel consiglio comunale prossimo, si torna sulla petizione popolare del mese di giugno per la "Individuazione e realizzazione di area sgambamento cani nella frazione di S.Ilario Milanese". "Stiamo parlando delle firme di 57 nervianesi, anzi nello specifico di persone residenti nella frazione stessa – spiega Massimo Cozzi – . Nel mese di luglio, arrivò la risposta del sindaco che annunciava verifiche su un’area già individuata. A distanza di sei mesi, non siamo stati "partecipati" di assolutamente nulla ed è calato il silenzio totale sulla questione. Si ha intenzione o no di realizzare l’area di sgambamento cani a S.Ilario?".Ch.S.