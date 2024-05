Anziani attenti: sventano truffa

I consigli agli anziani negli incontri pubblici con le forze dell’ordine per evitare di cadere nella rete dei truffatori confermano la loro utilità: l’altro giorno tra Luino, Mesenzana e Cuveglio diversi cittadini hanno ricevuto telefonate da parte di soggetti che si spacciavano per carabinieri che li informavano che un loro familiare era trattenuto in caserma e servivano soldi per evitare l’arresto. Per fortuna nessuno ha abboccato, anzi chi ha ricevuto la telefonata si è subito messo in contatto con il 112. Purtroppo nei giorni scorsi i malviventi sono riusciti in qualche caso a mettere a segno il colpo, gli inquirenti stanno lavorando per rintracciarli.

R.F.