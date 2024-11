Anziana investita. Ora è caccia al pirata

La Polizia locale lancia un appello per risalire al responsabile dell’investimento di un’anziana avvenuto giovedì pomeriggio in piazza Montegrappa. La vittima, una donna di 83 anni, è attualmente ricoverata in ospedale, mentre il guidatore si è allontanato senza fornire soccorso né lasciare traccia. Gli agenti invitano il responsabile, descritto come un uomo sulla settantina con baffi e capelli bianchi, a presentarsi volontariamente presso il comando di corso Magenta per chiarire la sua versione dei fatti. Allo stesso tempo, chiedono la collaborazione dei cittadini affinché forniscano informazioni utili per identificare il veicolo coinvolto e il conducente. "Ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile", sottolinea la Polizia locale. Chiunque abbia assistito all’incidente o abbia informazioni può contattare le autorità competenti.

Christian Sormani