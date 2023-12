A Legnano torna la Fiera del Lavoro: "Crocevia di domande e offerte"

Permettere agli esperti di lavoro e formazione del territorio l’incontro con persone e imprese, offrendo la possibilità di offrire servizi e consigli su misura: è chiaro l’obiettivo della seconda edizione della Fiera di Lavoro, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano, la rete delle agenzie per il lavoro e gli enti di formazione, in programma oggi e che avrà ancora come sede le sale di Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli. Si parte alle dalle 9.30 per poi chiudere le iniziative intorno alle 16.30. Cosa sarà possibile trovare in questo contesto? Come successo nel 2022 le persone in cerca di lavoro o che desiderano aggiornare il proprio profilo professionale potranno contare sulle opportunità proposte dagli esperti dei servizi al lavoro e della formazione presenti nelle sale. Allo stesso modo le aziende che cercano personale potranno invece rivolgersi al servizio d’incontro domanda e offerta di Afolmet e a quello delle agenzie di lavoro presenti all’iniziativa. Per tutta la giornata sarà possibile incontrare i recruiters e candidarsi così alle offerte di lavoro del territorio: a diposizione di tutti anche un servizio di revisione del curriculum vitae per renderlo efficace e saranno dati consigli su come presentarsi al meglio al colloquio di lavoro. Chi desiderasse aggiornare le proprie competenze può ricevere informazioni sui corsi di formazione disponibili e sulle opportunità offerte dal programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità lavoratori).

Si scenderà anche nelle casistiche specifiche e dunque sarà anche possibile conoscere gli strumenti offerti dalla legge 6899 per l’inserimento lavorativo di persone disabili. Dalle 11 alle 16.30, poi, sono state programmate presentazioni, aperte a tutti i partecipanti, sulle opportunità di lavoro, di orientamento e di formazione. Saranno presenti, oltre ai professionisti di Afol Metropolitana, gli operatori di Adecco Italia, Ali Agenzia per il Lavoro S.p.A. e YOUS srl, Ass. Ciofs fp Lombardia, MAW S.p.A., Centro di Formazione Professionale Luigi Clerici di Parabiago, Gi Group, IAL Lombardia, Manpower Group, Promos Lavoro, Randstad, Synergie, Umana Spa, ADHR. Per partecipare all’appuntamento è possibile inviare il proprio curriculum vitae a promozione@afolmet.it oppure presentarsi all’evento con la copia cartacea del curriculum.