Woodoo Fest, a Cassano Magnago quattro giorni di musica e camping: il programma

A Cassano Magnago esplode il Woodoo Fest. Dal 20 al 23 luglio quattro giorni di musica, quest'anno con un'attenzione particolare alle sonorità più alternative e meno commerciali, animano il bosco in quella che è una vera esperienza immersiva. L’evento è realizzato dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago. Un festival che ormai è diventato un punto di riferimento nell'estate varesina, ma non solo. "La gente viene a vedere un’esperienza che si avvicina a una visione internazionale. Il festival comincia ad avere connotazioni che vanno oltre i confini nazionali. Sta accadendo qualcosa di nuovo. Siamo stati precursori dell’indie con Calcutta e Gazelle e adesso sta succedendo di nuovo con nuove tendenze- racconta Alberto Costalunga, presidente dell'associazione culturale Le Officine -. Abbiamo il camping, che è il nostro fiore all'occhiello. Ma nell'edizione di quest'anno abbiamo anche tanta musica elettronica suonata, ci siamo un po’ allontanati dai concerti".

L'idea degli organizzatori è quella di fidelizzare il pubblico: "Noi vogliamo che la gente venga al Woodoo fest indipendentemente dagli artisti in line up - aggiunge Costalunga -. La musica la farà sempre da padrona, ma il nostro sogno è lanciare un’edizione che vada soldout senza la comunicazione dei nomi degli artisti".

Ad oggi quando si parla di Woodoo Fest inevitabilmente si parla di Cassano Magnago, ma sarà così anche in futuro? "L'idea di spostarci c'è stata, ma poi abbiamo pensato al lavoro fatto per bonificare e rendere vivace quest'area e non ce la sentiremmo di lasciarla in balìa di chissà chi".

Il direttore artistico del festival è Simone Meraviglia: "Come scegliamo gli artisti? Ascoltiamo per parecchi giorni tanta musica e cerchiamo di capire le tendenze future, poi selezioniamo. Quest’anno abbiamo il 70% di proposte che potranno esplodere in un futuro prossimo, mentre il 30% sono già certezze nel panorama musicale. Ci piace scoprire nuovi artisti e proporli al nostro pubblico".

Il programma

GIOVEDÌ 20 Belize (unica data estiva) live Bluem live Cosmo dj set Maël dj set The Caracal Project (FR) dj set

VENERDÌ 21 Adiel dj set Dov’è Liana (FR) live Ferrari dj set Il Cairo live Lucio Corsi live Materazi Future Club live

SABATO 22 Ivreatronic dj set Oden & Fatzo (FR) live Planet Opal live Tamburi Neri live This Is Not dj set Whitemary live

DOMENICA 23 Klaus b2b Coquinati live Napoli Segreta dj set Pellegrino & Zodyaco Live Sibode Dj live Toy Tonics JAM (DE) dj set (Stump Valley, Sam Ruffillo, Gee Lane)