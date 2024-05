Milano Comics & Games 2024 a Malpensa Fiere: quando, ospiti ed eventi. Il programma

Milano, 9 maggio 2024 – Tutto pronto, a Malpensa Fiere, per Milano Comics&Games: sabato 11 e domenica 12 maggio, la comic convention lombarda occuperà interamente tre padiglioni del quartiere fieristico, comprese le balconate, gli spazi e le sale del primo piano, oltre allo spazio open air rinnovato ed ampliato, per un totale di 33.000 metri quadrati di stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, gamer e curiosi. Numerosi anche gli ospiti famosi come Cristina D’Avena, Rocco Siffredi, Danilo Bertazzi, Elisa Rosselli, Adrian Fartade, Michele Posa, Luca Franchini, Alfiee, La Necroturista, Beccamorta, Paolo Portoni, Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Letizia Turrà, Giorgia Vecchini, Da Brozz, Giada Robin, Mirko Favale e Eternasgames. Programma ricco quello di Milano Comics&Games che si compone, dunque, di diverse sezioni per intercettare generazioni e passioni differenti.

La sezione dedicata ai fumetti presenterà titoli e personaggi vintage e contemporanei, grazie alla partecipazione di importanti fumetterie Italiane e case editrici, affiancate dall’Artist Alley e dalla Self Area, il cuore Indie di Fiere del Fumetto, dove trovano spazio i piccoli editori e la creatività delle autoproduzioni. Fra i tantissimi stand i visitatori troveranno, accanto a libri e fumetti, modellini, action figures, giochi da tavolo, miniature, card game, gadget da collezione, abbigliamento, accessori e prodotti novità.

Il servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane parteciperà con annulli postali speciali, rarità e materiali esclusivi per collezionisti.

Tra i fumettisti, sceneggiatori e illustratori ospiti ci saranno Andrea Cavaletto, Ludo Thorn, Fabrizio De Fabritiis, Alessandro Giorgi, Dan e Dav, Margherita Allegri, Federica Marchetti, Roberto Licciardi, Salvatore Lanzo, Francesco Filippi, Marwell Martorana, Mirko Fascella, Ilaria Del Fuoco, Shadi, Alessio Croari, Bounty Writers, Tommaso Dall'Osto, Andrea Raschi, Alan Magnetti e Alessandro Konrad. Gli artisti saranno disponibili tutto il weekend negli stand Dada Editore, Tora Edizioni ed Emmetre Edizioni (dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30), oltre che nella Self Area e Artist Alley.

Gli amanti di videogiochi troveranno tantissime postazioni da PC e console dove giocare gratuitamente con le ultime novità, i titoli del momento e sfidarsi negli eSports grazie a Game Over Computer, Ega Event e WLT Gaming. Imperdibili i cabinati con i titoli più famosi degli anni ‘80 e ’90 provenienti dalla collezione Arcade Story e le grandi aree gioco di card collezionabili di Gametrade Distribuzione oltre alla partecipazione di numerosi club e associazioni ludiche. E nell’Area gaming, sia sabato sia domenica, ci saranno anche i gamers e creators Mirko Favale e Eternasgames.

Brick Attack!: a Milano Comics&Games, BrianzaLUG organizzerà Brick Attack!, una simpatica competizione per mettere alla prova gli appassionati di mattoncini Lego. I partecipanti saranno sfidati a costruire, in diretta e in un tempo limitato, opere creative basate su un tema a scelta della giuria tra fumetti, cartoni animati, film, serie TV. C

Un nuovo spazio, che si trova all’ingresso di Malpensa Fiere, dove Fiere Del Fumetto propone panel su libri e podcast con moltissimi ospiti. Inoltre, in collaborazione con Dynit e Notorious Pictures, si celebra l’incontro fra la settima e la nona arte con proiezioni gratuite riservate al pubblico di Milano Comics&Games.

Lo spettacolo del Wrestling: match hardcore sul ring di TCW Total Combat Wrestling, uno sport fatto di duro allenamento fisico ma anche di abilità “attoriali” nello sviluppo del personaggio e nell’intrattenimento spettacolare del pubblico, elemento connotante di questa disciplina. Gli show si terranno dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 17.

Per chi ama il cosplay, non potrá perdere Multiverso Cosplay, Ghostbusters Italia, i raduni tematici come quello dei fan di One Piece e le auto Itasha Italy, tanto famose in Giappone poiché decorate con grafiche ispirate a manga, anime, e videogiochi. Immancabili i meet&greet con i cosplayer Shilene, Victoria Porrini, Little Owlie, Blondietifa e Jacopo Pavone e i set fotografici professionali a cura di Aifa Cosplay.

E naturalmente spazio al KPOP, dove KST - Kpop Show Time organizzerà esibizioni, flashmob e un mercatino dove trovare dischi e merchandise originale.

Presente un’Area Food, dove si potrà acquistare street food di qualità italiano e asiatico.

Sabato 11 maggio

SPECIAL GUEST

Sabato 11 Maggio, alle 11, sul palco centrale si svolgeranno la presentazione della cartella filatelica di Poste Italiane dedicata a Raffaello delle “Ninja Turtles”, e la cerimonia di bollatura dedicata all’annullo postale raffigurante un dettaglio della locandina di Milano Comics&Games firmata da Andrea Cavaletto.

L’evento entra nel vivo alle 14, con lo spettacolo “Alieni” di Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica, dove tratta temi di scienza ed astronomia con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Il pomeriggio continuerà con l’omaggio alla tv per bambini e ragazzi: alle 15, lo special guest che calcherá il palco sarà il talentuoso autore televisivo Danilo Bertazzi, che ricordano tutti come Tonio Cartonio, nel suo intramontabile programma “La Melevisione”.

Alle 16, direttamente da “Bim Bum Bam”, arriveranno sul palco le mitiche conduttrici Manuela Blanchard e Carlotta Brambilla, per rivivere insieme i pomeriggi passati davanti alla tv.

Alle 17, la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena ci delizierà con un live e con un successivo meet&greet, dove sarà possibile chiedere un autografo.

NUOVO SPAZIO CINEMA METROPOLIS – AGORÀ

Novità 2024 il nuovo spazio Cinema Metropolis - Agorà: nella Sala Borghi (ingresso fiera), dalle 13 si inizierà con la presentazione del libro “Vignette Ribelli” con l’autore Alessandro Konrad. A seguire, alle 14 la proiezione gratuita del film d’animazione “Figli del Mare”, in collaborazione con Dynit. Alle 16, la popstar e cosplayer da 1 milione e mezzo di follower Giada Robin presenterá il suo nuovo album “GNOCKSTAR!”. Alle 17, La Necroturista, TikToker che (con rispetto assoluto) gira il mondo alla ricerca di tutti i luoghi connessi ai riti mortuari, esporrá “Il podcast che parla dell'oscuro".

Alle 18, lo scrittore Alan Magnetti presenterà il suo nuovo libro “Tu". Nel padiglione dedicato al settore gaming, invece, ci sarà Il Bardo” Michele Posa e “Il Godzilla” Luca Franchini, commentatori WWE da ormai 24 anni.

TCW TOTAL COMBAT WRESTLING OFFICIAL

Sabato 11 Maggio alle 15, gli speaker aspettano tutti sul ring di TCW Total Combat Wrestling Official. Tutto il weekend ci sarà anche Alfiee, wrestler britannica con il titolo di CPW Women's Champion per ben 333 giorni e attualmente EVM Women's Champion con 215 giorni di regno. Per chiudere in bellezza, dalle 19 all 21, il divertimento si sposta nell’area esterna per “DINNER&FUN”, un post fiera con i migliori food truck e il dj set dei Da Brozz, DJ celebri per i loro mashup e produzioni, supportate da artisti di fama internazionale come Afrojack. Dopo le 19, l’entrata in Fiera è gratuita.

Domenica 12 maggio

GARA COSPLAY

Domenica 12 Maggio alle 10, si apriranno le iscrizioni alla GARA COSPLAY a cura di BHC Fiere del Fumetto e Animazione (vicino il palco principale), mentre alle 13:00 comincerà la competizione che vedrà i cosplayer Shilene, Yellowfish, Isamisauwu, Victoria Porrini, LittleOwl e Jacopo Pavone in qualità di giudici. Infine, alle 18:40 le premiazioni della GARA COSPLAY.

SPECIAL GUEST

le 14, sarà il turno del talk di Luca Parella, meglio conosciuto come L’inspiegabile, YouTuber italiano che da anni raccoglie le storie più misteriose e le racconta sul suo canale con oltre 750.000 iscritti e più di 150 milioni di visualizzazioni.

Alle 15, il doppiatore Pietro Ubaldi (voce di Doraemon, Patrick Stella, Taz), con il cantante Stefano Bersola (conosciuto per le sigle di “Lamù” e “City Hunter”) e con la soprano Letizia Turrà saranno i protagonisti di “DisneiAmo”, lo show per tutti gli amanti della “Disney”, impostato sulla straordinaria direzione artistica della cosplayer e cantante Giorgia Vecchini (anche lei presente sul palco).

Alle 17 arriverà sul main stage l’icona pop Rocco Siffredi, cui biografia viene narrata dalla nuova serie “Supersex” con Alessandro Borghi. Con Siffredi, si parlerà di come l’entertainment 18+ si intreccia con le sottoculture geek.

Alle 17:40, prenderà le redini del palco Elisa Rosselli, che porta in musica la storia del Winx Club, cartone animato che nel 2024 festeggia 20 anni.

NUOVO SPAZIO CINEMA METROPOLIS – AGORÀ

Le attività di Cinema Metropolis - Agorà saranno molteplici anche domenica: alle 11:30 la creator Beccamorta, che parla di necroturismo e non solo, esporrà il suo panel “La custode dei dimenticati.”

Successivamente, Beccamorta, lo YouTuber del mistero L’Inspiegabile e l’esperto di cinema e autore di #CinePaolo Paolo Portoni introdurranno insieme la proiezione di “Donnie Darko”. Per celebrare il ritorno nelle sale italiane (3-4-5 Giugno 2024) della versione Director's Cut restaurata in 4K del cult con protagonista Jake Gyllenhaal, Notorious Pictures sceglie Milano Comics&Games per distribuire gratuitamente 499 copie numerate del nuovo poster realizzato per la Director’s cut.

Alle 16, spazio al cinema d’animazione con la visione gratuita delle pellicola “Your Name”, distribuita da Dynit.

Navette gratuite: a servizio del pubblico, le navette Stazione Nord-Stazione FS di Busto Arsizio-Malpensa Fiere.

Parcheggio gratuito.

La prevendita online del biglietto d’ingresso per Milano Comics&Games 2024 è già attiva ed è possibile fare un abbonamento.

Ticket online € 10,00 + comm.serv.

Ticket online 2 giorni € 19,00 comm.serv.

Ticket alla cassa € 15,00

Ingresso gratuito fino a 6 anni.