Milano Comics & Games a Malpensa Fiere il 14 e 15 settembre: novità, ospiti e programma

Varese, 10 settembre 2024 – Attesa quasi terminata: sabato 14 e domenica 15 Settembre (dalle 10 alle 19) torna Milano Comics&Games a Malpensa Fiere. Un appuntamento dove fumetti e videogames prendono vita. Una due giorni assolutamente da non perdere per chiunque voglia vivere qualche ora all'insegna dell'avventura, incontrare artisti di fama, cimentarsi in emozionanti tornei e farsi stupire dai cosplay. Ecco cosa ci sarà tra classici e novità.

IL PROGRAMMA

Un intero padiglione sarà dedicato al gaming. A disposizione del pubblico tantissime postazioni pc di ultima generazione, PS5 multigaming e VR per esperienze immersive, che faranno trepidare tutti gli appassionati, dai nostalgici ai gamer più incalliti. Fra le sfide in programma, i tornei di Apex Legends, modalità Team Deathmatch, FC24, Fortnite Boxfight e Tekken8, entrambi 1vs1. Sempre più ricca la selezione di videogiochi retrò con i Cabinati Arcade, tutti free to play, dai classici delle sale giochi italiane anni ’80-’90 a quelli più rari, tutti rigorosamente originali e in perfette condizioni.

Nel padiglione gaming anche un’area dedicata ai mattoncini con diorami e creazioni originali, ispirati ai mondi del fumetto, del fantasy, del cinema e Brick Attack, un contest unico nel suo genere che mette alla prova la creatività e l’abilità costruttiva.

E poi ancora duelli con spade laser, scherma storica e ‘botte da orbi’ con i TCW Total Combat Wrestling Official, la federazione wrestling “più estrema d'Italia”.

L’altro pilastro dell’evento è il fumetto, in questa edizione sotto i riflettori con la nuova sezione Vuemme18 dedicata all'erotismo, che offrirà una panoramica affascinante e provocatoria di quella parte del fumetto e della graphic novel pornografica, in una forbidden zone con accesso contingentato. In mostra presenzieranno le opere di quattro importanti autori italiani: Roberto Baldazzini, il duo artistico formato da Vincenzo Cucca e Mariacristina Federico, e Alessandro "Ganassa" Mazzetti.

Inoltre, si avrà in anteprima la presentazione di Itarobots, un volume fondamentale che inaugura un nuovo viaggio tutto italiano, in cui un gruppo di autori dà vita a un progetto raffinato e composito, dedicato ai leggendari “Robottoni”. Un’occasione imperdibile per esplorare un nuovo capitolo della narrativa robotica italiana.

Immancabili i firmacopie con un nutrito parterre di autori, disegnatori e illustratori nello spazio Dada Editore e Tora Edizioni, per i cultori della nona arte e della graphic novel. La sezione dedicata al fumetto, dunque, presenterà artisti conosciuti di talento, ma non è tutto: nell'Artist Alley, cuore “indie” della creatività, è possibile scoprire nuovi talenti emergenti e acquistare opere originali e personalizzate. Tra gli stand il pubblico troverà i titoli del momento, opere prime, graphic novel, rarità da collezione, comics e manga; tutto quello che chi ama la cultura pop contemporanea possa desiderare grazie a 33.000 metri quadrati tra stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, amanti del fumetto, gamer e curiosi.

Le stelle del ricchissimo programma di Milano Comics&Games sono il cantante di Lupin III Enzo Draghi, l’attore e autore tv Danilo Bertazzi, i doppiatori Davide Garbolino e Rossa Caputo, i content creator Edoardo Brugnoli, 2Smile, La Necroturista, Vivi Everyday e Beccamorta, la cantante cosplayer Giada Robin, la punk band Spork, due icone 18+ Rocco Siffredi e Malena e un grande esponente del fumetto d’autore internazionale, Roberto Baldazzini. Nel corso del weekend si succederanno show e meet&greet con le stelle di Milano Comics&Games, accanto a noti cosplayer fra i quali Alerosebunny e Shunsuke e altri content creators affini.

Prevendita ingresso giornaliero 12,00 euro - Abbonamento 20,00 euro

Cassa Ingresso giornaliero € 15,00

Malpensa Fiere, Via XI Settembre, 16, 21052 Busto Arsizio, Varese.

Parcheggio auto gratuito.

Bus navetta gratuito dalle stazioni Nord e FS di Busto Arsizio per Malpensa Fiere e ritorno..

Animali da compagnia ammessi al guinzaglio. Museruola da indossare su richiesta del servizio di sicurezza.