Le Giornate delle Camelie a Villa Della Porta Bozzolo: torna la mostra-mercato del Fai

Torna, sotto l’egida del Fai, la mostra-mercato di florovivaismo ‘Le Giornate delle Camelie’. L’evento, ospitato negli affascinanti spazi di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (Varese) e molto apprezzato dagli appassionati di verde, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle ore 10 alle 18. Il pubblico non solo troverà in loco un’ampia selezione di piante da acquistare - dalle storiche Hagoromo, Okinami, Alba Maggi, General Coletti alle più recenti Black Lace, Dr. Burnside e Spring Festival fino ad arrivare alla Camellia Sinensis, meglio conosciuta come pianta del tè – ma avrà anche l’opportunità di ammirare oltre 150 varietà provenienti da floricolture del lago Maggiore, delle province di Verbania e Varese, grazie a una speciale mostra del fiore reciso che si snoderà tra le settecentesche sale della Villa del Fai, dove verranno esposti gli esemplari classificati secondo specie e nomenclatura. Tra questi, anche alcune varietà la cui presenza nei giardini delle famiglie nobili nell’Ottocento era simbolo di grande prestigio, come le cultivar Japonica Hagoromo, Contessa Lavinia Maggi, Vergine di Collebeato, Magnoliaeflora, Alba e molte altre.I visitatori potranno partecipare alla selezione del fiore dalla forma più bella esprimendo il proprio voto.

Nel corso della manifestazione sarà possibile chiedere consulenze e consigli a esperti conoscitori di camelie e verranno organizzati laboratori creativi per bambini, visite guidate alla Villa, incontri di approfondimento sulla coltivazione delle camelie, laboratori di fotografia botanica e workshop. Il ristorante I Rustici, interno alla villa, sarà aperto e proporrà un menu ad hoc.

Programma

Sabato

Ore 10:30; 11:30; 12:30; 14:30; 15:30 e 16:30 - Visite guidate alla Villa Ore 11:00 - Visita guidata al Vivaio Floricoltura Lago Maggiore a Laveno Mombello a cura di Michele Gallone (su prenotazione) Ore 14:30 – Dimostrazione di composizioni floreali a cura di Marco Foghinazzi Ore 15:00 – Laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz (su prenotazione) Ore 15:00 – Laboratorio per bambini “Camelia: identikit botanico” a cura di Archeologistics. I giovani visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle stanze della Villa, di cui potranno osservare le decorazioni a dettagli floreali che richiamano le essenze del giardino, raccontate al termine del percorso di visita; seguirà quindi un approfondimento sulla pianta della camelia, presente nel parco e a cui la giornata è dedicata (su prenotazione) Ore 16:30 – Degustazione di tè a cura di Marco Foghinazzi

Domenica

Ore 10:30; 11:30; 12:30; 14:30; 15:30 e 16:30 - Visite guidate alla Villa (su prenotazione) Ore 11:00 – Incontro con collezionisti e appassionati del mondo della Camelia a cura di Luigi Marzotto Caotorta Ore 15:00 – Corso teorico/pratico “Come coltivare le Camelie” a cura della Compagnia Del Lago Maggiore Ore 15:00 – Laboratorio per bambini “Camelia: identikit botanico” a cura di Archeologistics. I giovani visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle stanze della Villa, di cui potranno osservare le decorazioni a dettagli floreali che richiamano le essenze del giardino, raccontate al termine del percorso di visita; seguirà quindi un approfondimento sulla pianta della camelia, presente nel parco e a cui la giornata è dedicata (su prenotazione) Ore 15:30 – Laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz (su prenotazion