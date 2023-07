Campo dei Fiori: Festa della Montagna 2023 con gli Alpini. Date, orari, eventi e piatti del menu

Rotta verso il Campo dei Fiori per le Penne nere di Varese. Torna la Festa della Montagna, tradizionale appuntamento di metà agosto organizzato dal Gruppo Alpini di Varese. Da giovedì 10 a martedì 15 la montagna che domina il Sacro Monte e la città giardino dall’alto ospiterà una serie di eventi: cuore delle celebrazioni resta il servizio di golosa cucina di montagna, con lo stand gastronomico aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, eccetto il giorno di Ferragosto, quando i fornelli si spegneranno alle 17.

Gli appuntamenti

Numerosi gli appuntamenti da segnare in agenda: per esempio la diciannovesima motoadunata alpina, in programma venerdì 11 agosto. I partecipanti si godranno un giro in moto nei dintorni di Varese, con chiusura all'ora di pranzo in vetta al Campo dei Fiori, a 1.200 metri di altitudine. Previsti premi speciali per varie categorie, a partire dalla comitiva più numerosa.

Sabato 12 agosto, invece, tocca alla cronoscalata al Passo Tre Croci, ascesa da compiere in bicicletta o a piedi (anche camminando). Iscrizioni in via Sella a Varese, al bivio di Velate, dalle 8.30. Poi partenza e arrivo all’hotel Campo dei Fiori, dopo un percorso di 6,7 chilometri (520 metri il dislivello).

E sempre sabato 12 agosto grande torneo di burraco nel salone del Grand Hotel Campo dei Fiori. Quota di partecipazione 10 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza al progetto Il basket siamo noi. Inizio gare alle 15.

A Ferragosto santa messa per i caduti senza croce e i militari caduti nelle messioni di pace al piazzale delle Tre Croci: funzione alle 11, seguirà il rancio alpino alle 12.30.

La festa si aprirà con uno spettacolo teatrale, giovedì 10 agosto, nel suggestivo scenario del Grand Hotel Campo dei Fiori. Alle 20 andrà in scena Nessuno resti indietro, la storia dei fratelli Zucchi, alpini morti nel corso della prima guerra mondiale.

Il menu

E veniamo al piatto forte, ovvero al menu servito quotidianamente allo stand gastronomico. Nella carta sono presenti le robuste ricette della cucina di montagna, nella speranza che al Campo dei Fiori si registrino temperature miti.

Partiamo da antipasti e contorni: nervetti, salamino di cavallo, pomodori in insalata, fagioli in insalata, aperitivo dell’alpino, patatine fritte. E poi le portate principali: salsiccia e funghi con polenta, arrosto di vitello con polenta, polenta e caprini stagionati, porchetta con polenta, polenta e zola, salamino alla griglia con polenta, pasta e fagioli, trippa.

E chi vorrà limitarsi a uno snack potrà scegliere fra panino con salamella alla griglia, panino con porchetta, panini con salame, cotto o pancetta.

Come arrivare

Sarà possibile raggiungere la festa esclusivamente con le navette, in funzione dalle 10 alle 24. I veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, moto e biciclette potranno sempre passare. Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori.

La navetta parte dal piazzale dello Stadio, dove si trova un ampio parcheggio gratuito. Prima navetta alle 10 con frequenza ogni 20 minuti: il bus effettuerà un’unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa alle 24. Biglietto andata e ritorno a 3,20 euro. Saranno validi gli abbonamenti attivi. I biglietti potranno essere acquistati alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa.

Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa.