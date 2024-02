Torna BA Classica: nove giorni di musica “diffusa”: concerti a teatro ma anche nelle chiese e nei musei

Busto Arsizio (Varese), 23 febbraio 2024 – Al via questa sera a Busto Arsizio, con il primo concerto in programma al Teatro Sociale Delia Cajelli, “BA Classica – Dialoghi musicali”, il festival cittadino della musica classica. La rassegna è alla settima edizione, negli anni ha visto costantemente crescere l’attenzione del pubblico che può ascoltare grandi nomi e giovani talenti che si stanno affermando nel panorama musicale, già vincitori di prestigiosi concorsi.

Una sfida vinta, BA Classica, capace di portare la musica classica all’attenzione non solo di appassionati ma anche dei giovani nelle scuole. Ed è un motivo di grande soddisfazione per Paola Colombo, coordinatrice didattica dell’Associazione Musicale G. Rossini, storica istituzione culturale cittadina, che organizza il festival in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Siamo molto contenti – dice Paola Colombo – per una settimana dal 23 febbraio al 2 marzo BA Classica accenderà i cuori della città, con i concerti apriremo spazi differenti che saranno condivisi, quindi non solo i teatri, ma anche le chiese, le scuole, le ville, Palazzo Marliani Cicogna, anche sale di privati che ci affiancano investendo sulla cultura. Davvero la musica che è linguaggio universale senza parole, immergerà con la sua bellezza l’intera città e i suoi luoghi che si aprono a questo dialogo interiore del cuore fatto di ascolto ed emozioni, tra artisti e pubblico ”.

Questa sera alle 21 al Teatro Sociale Delia Cajelli, l’inaugurazione, protagonista Giuseppe Gibboni, prodigioso violinista vincitore del Premio Paganini 2021, quarto italiano della storia del prestigioso concorso che ha riportato il premio in Italia dopo 24 anni. Ad accompagnarlo alla chitarra sarà Carlotta Dalia, straordinaria artista vincitrice di numerosi concorsi internazionali, eseguiranno musiche di Paganini, Bach, Tartini, Castelnuovo Tedesco, Albeniz, Piazzolla.

Domani sabato 24 febbraio si terranno due concerti, entrambi a ingresso libero, volti a valorizzare due significativi luoghi di culto della città. Il primo, alle 16.30 presso la Chiesa Parrocchiale Vecchia S.S. Pietro e Paolo di Sacconago che nel 2024 festeggia il 300° anniversario della fondazione, con il Monteverdi Baroque Ensemble offrirà un concerto di particolare bellezza preceduto da una visita guidata della chiesa a cura della Famiglia Sinaghina. Alle 21 invece la Basilica di San Giovanni ospiterà la Cappella Musicale del Duomo di Milano diretta da Mons. Massimo Palombella che, insieme al Coro di Voci Bianche, guiderà in un nuovo percorso alle radici della musica occidentale con la valorizzazione per il periodo quaresimale di pagine meno note.

Nel pomeriggio di domenica 25 febbraio presso le Civiche Raccolte d’Arte Palazzo Marliani Cicogna, alle 18, una novità nel programma di quest’anno. Si tratta di “Ascolta un quadro”, una passeggiata musicale tra i capolavori del museo. Gli spettatori, grazie alle cuffie Wi-Fi, potranno sostare di fronte a opere d’arte selezionate ascoltando musiche che Andrea Vizzini eseguirà dal vivo al pianoforte. Il festival prosegue lunedì 26 febbraio, alle 21 presso il Teatro Fratello Sole con due grandi artisti da sempre vicini al festival, il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa che si alterneranno in un programma tra brani solistici e in duo eseguendo musiche di Henselt, Chopin, Rossini, Liszt.

Sempre sul palco del Teatro Fratello Sole, martedì 27 febbraio alle 21 si esibirà la pianista Saskia Giorgini, vincitrice del Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo nel 2016 e del Premio Speciale Chopin al Concorso Pianistico Busoni 2015. In programma musiche di Liszt presenti nel suo ultimo album premiato con il Diapason d’Or e recensito come “Instrumental Choice of the Month” dalla BBC Music Magazine e “Recording of the Month” dall’International Piano Magazine.

Per il tradizionale concerto dedicato e offerto ai giovani maturandi degli istituti superiori cittadini, che si terrà giovedì 29 febbraio presso il Teatro Sociale, alle 20.30, quest’anno il festival ospita la grande Orchestra Sinfonica del Conservatorio “G. Verdi” di Milano con un programma entusiasmante: la Sinfonia n. 8 “Incompiuta” di Schubert e la Sinfonia n. 4 “Italiana” di Mendelssohn.

Axel Trolese, giovane ed affermato pianista a livello internazionale, sarà invece il protagonista del penultimo concerto che si terrà venerdì 1 marzo alle 21 presso il salone di Villa Ottolini-Tosi con un programma dedicato a Bach, Albéniz, Ravel e Scriabin.

BA Classica si concluderà sabato 2 marzo con due concerti, alle 11 in Villa Ottolini-Tosi il giovane Lorenzo Bobbio, miglior oboista italiano, vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2023, si presenterà in formazione cameristica con la pianista Cecilia Nonne, eseguiranno musiche di Mozart, Saint Saens, Schumann, alle 21 presso il Teatro Sociale Delia Cajelli la serata finale riporterà in città due pianisti che hanno inaugurato la prima edizione del Festival BAClassica nel 2018, Ramin Bahrami, dal 2023 “cittadino onorario di Busto Arsizio” e Danilo Rea. Lo “strano duo” proporrà il programma intitolato “Adagios in Classical Jazz”, che ha elaborato dopo lo straordinario successo di “Bach is in the Air”. Il concerto, nel quale saranno proposte musiche di Bach, Chopin, Beethoven, Brahms, Liszt, Debussy, Satie, Rachmaninov, grazie alla collaborazione con SEA Aeroporti Milano, sarà trasmesso in diretta streaming all’aeroporto di Malpensa sullo schermo della Porta di Milano, lo spazio culturale da cui transitano i viaggiatori.

BA Classica è organizzato dall’Associazione musicale G. Rossini di Busto Arsizio con la collaborazione e il sostegno della Città di Busto Arsizio e di numerosi sponsor e partners che affiancano l’importante progetto. In accordo con l’Amministrazione Comunale per alcuni concerti in programma è applicato un biglietto d’ingresso con tariffe differenziate (15 euro intero, 10 euro ridotto per under 26 e over 65). Biglietti disponibili su https://oooh.events/.