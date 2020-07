Volpi a spasso nei parchi cittadini. Sono state avvistate l’altra sera, a poca distanza dal centro urbano. Non è più solo la Valle delle Volpi a Pieve a ripopolarsi di questi animali che per molti anni erano praticamente spariti. Adesso le volpi tornano in pianura perché il Parco Sud Milano si è ripopolato di lepri e conigli selvatici, attirando i naturali predatori.

Sono alcuni anni che il più grande parco della Città Metropolitana, quello agricolo, e uno dei maggiori della Lombardia, sta tornando ad essere la casa della fauna autoctona. Questo grazie alle varie oasi come quella dello Smeraldino a Rozzano, quella di Tolcinasco a Pieve e quella della Lipu a Lacchiarella. Le volpi ormai sono presenti in varie zone e la sera spesso si vedono attraversare le strade, purtroppo a rischi di venire investite.

Ad Assago ne è stato avvistato un esemplare, ma verosimilmente potrebbero essere almeno una decina ad essersi appropriati di alcuni boschi alla periferia delle città. A Pieve le apparizioni delle volpi sono molto più frequenti. "Escono dalle loro aree protette a caccia di lepri e conigli selvatici – spiegano gli ambientalisti – ma anche di altri piccoli mammiferi. Nei nostri parchi si iniziano a vedere anche scoiattoli e rapaci di varie specie. E sono presenti alcune colonie di cervi, caprioli e daini". Ovviamente in tutte queste aree dove le volpi si stanno riproducendo vige il divieto di caccia e alcune zone sono accessibili solo in determinati orari".

Mas.Sag.