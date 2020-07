L’emergenza sanitaria non è ancora finita e tra le categorie più esposte ci sono i medici di famiglia. Il Rotary Club Assagomilanofiori ha deciso di donare 600 mascherine ad alta protezione per tutti i dottori di base di Assago e Corsico. Una donazione che "vuole essere anche un riconoscimento e un ringraziamento per il lavoro svolto dai professionisti in questa terribile pandemia", ha spiegato il presidente di Rotary Luigi Valenti, consegnando i dispositivi in una cerimonia a cui hanno partecipato anche il sindaco di Assago Lara Carano e il direttore sanitario della rsa Pontirolo Roberto Comazzi.

