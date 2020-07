Milano, 5 luglio 2020 - Intossicazione da monossido di carbonio, nelle notte tra sabato e domenica, a San Giuliano Milanese. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi 8 per una famiglia peruviana che manifestava sintomi di intossicazione insieme ad altre due persone.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, sei le persone coinvolte: la mamma 24enne e la figlia neonata di due mesi, entrambe in codice giallo, ricoverate alla Clinica De Marchi. Un altro figlio di due anni e il padre di 25 sono stati trasportati in codice verde per accertamenti al vicino ospedale di Melegnano. Mentre, un altro uomo di 49 anni e una donna di 47, anch'essi peruviani, al Policlinico per accertamenti. Insieme all'Ats e ai carabinieri, i vigili del fuoco hanno posto i sigilli a una caldaia murale presente nell'appartamento del nucleo famigliare.