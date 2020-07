Pieve Emanuele (Milano), 30 luglio 2020 - Un uomo intorno ai 35 anni di età, la cui identità è ancora sconosciuta, forse straniero, è stato trovato sanguinante in via Brodolini a Rozzano verso le 3 di notte. L'uomo sarebbe stato colpito da numerose coltellate a addome e arti inferiori: è stato un tassista che lo ha visto in strada malconcio a dare l'allarme.

L'uomo sarebbe stato aggredito in viale Marche a Fizzonasco, Pieve, probabilmente a seguito di una rissa. Trasportato in codice rosso all'Humanitas, è ricoverato in Rianimazione. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese.