Paullo (Milano), 2 dicembre 2019 - «Oltre un mese fa , il nostro comitato ha invitato l’assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi a comunicare la propria disponibilità per un incontro a novembre a Paullo, nel corso del quale avremmo discusso dei tanti e gravi problemi che centinaia fra i nostri studenti pendolari affrontano ogni giorno per raggiungere le scuole di Lodi e Crema e poter, quindi, esercitare il loro diritto allo studio. Consideriamo tardiva e irricevibile la risposta dell’assessore (arrivata per altro attraverso la sua segretaria particolare), che di fatto non dà riscontro all’invito».

Per il comitato paullese dei Pendolari in Lotta, l’autunno caldo delle mobilitazioni non è ancora finito. Nella mattinata di mercoledì gli attivisti del gruppo manifesteranno davanti a Palazzo Lombardia, sede della Regione, per tornare a sollecitare attenzione rispetto ai problemi della mobilità e del trasporto nel Sud Milano. «Vogliamo onorare l’impegno di portare l’assessore sul territorio – rimarca Giancarlo Broglia, fondatore del sodalizio -, impegno che abbiamo assunto nei confronti dei cittadini». Queste le ragioni del presidio, col quale «chiederemo di essere ricevuti negli uffici dell’assessore, rinnovandole l’appello a venire a Paullo in tempi brevi. Ricordiamo che l’invito già inoltrato era firmato anche dai sindaci dei Comuni di Pantigliate, Mediglia, Tribiano Paullo e Zelo Buon Persico», incalza Broglia.

Nato due anni fa , il comitato paullese si batte per migliorare il trasporto pubblico nel Sud-Est milanese. È grazie al suo contributo se sono state ripristinate le corse festive degli autobus nei Comuni dell’asse Paullese, servizio che era stato soppresso nel 2017, per motivi di budget, e che è stato reintrodotto l’anno scorso, dopo 12 mesi di proteste e mobilitazioni. Lo scorso settembre il sodalizio ha dovuto affrontare un’altra spinosa questione: i disservizi riscontrati da più parti sugli autobus scolastici diretti dal Sud Milano verso gli istituti superiori di Crema e Lodi. Corse saltate e abitacoli strapieni sono solo alcuni dei problemi segnalati dagli utenti e affrontati anche in una scoppiettante assemblea organizzata a settembre.

«Da allora le criticità sono in parte rientrate, ma ci sono ancora margini di miglioramento per rendere il servizio più efficace e in linea con le richieste degli studenti. Perciò è necessario un confronto – precisano gli attivisti -. Il nostro obiettivo rimane quello d’introdurre nuove sperimentazioni, in modo che il prossimo anno scolastico possa essere affrontato con serenità». Le amministrazioni locali hanno condiviso le azioni intraprese dal comitato per spingere gestori e agenzie a por fine ai disagi.