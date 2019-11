Cesano Boscone (Milano), 8 novembre 2019 – I passanti hanno provato ad aiutarla, a estrarla da sotto le ruote del pullman, ma non sono riusciti. Hanno assistito alla scena impotenti, hanno chiamato i soccorsi, poi sono rimasti accanto alla donna, incastrata tra le grosse ruote dell’autobus dell’Atm dopo essere stata trascinata per un paio di metri. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che insieme ai soccorritori delle ambulanze e dell’automedica hanno tirato fuori la 37enne in condizioni disperate.

“Una scena agghiacciante”, ripete chi c’era. Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 9 in via Milano, all’incrocio con la trafficata e centrale via Roma. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali, con semaforo verde, secondo le primissime ricostruzioni. L’autista, un 56enne, non l’ha vista e l’ha travolta. Da chiarire l’esatta dinamica: gli agenti della polizia locale, intervenuti immediatamente, sono ancora al lavoro per ricostruire ogni dettaglio. Lo faranno attraverso le testimonianze di chi c’era e i video delle telecamere.

La donna è stata stabilizzata sul posto e portata in condizioni disperate all’ospedale Niguarda. Sotto choc l’autista del pullman, anche lui soccorso ma non si trova in condizioni gravi. La 37enne, mamma di una bambina piccola, è stata presa in carico dal personale medico. Almeno per ora la prognosi è riservata.

Francesca Grillo